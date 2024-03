QUARTO/ Sgomberato l’alloggio ex custodi della scuola primaria “Saverio Gentile”

QUARTO – «Dopo aver vinto tutti i ricorsi, sia dinanzi alla magistratura amministrativa che alla magistratura civile, proseguiamo senza sosta negli sgomberi degli alloggi ex custodi delle scuole pubbliche materno-elementari e medie inferiori cittadine. Poco fa con la Polizia municipale e con il Servizio Patrimonio siamo rientrati nel pieno possesso dell’alloggio ex custode della scuola primaria “Saverio Gentile” di via Pablo Picasso, dopo il rilascio spontaneo dell’occupante sine titulo. Le attività di sgombero continuano». Così il sindaco di Quarto, Antonio, Sabino al termine delle operazioni di sgombero condotte dalla Polizia Municipale su tutto il territorio.