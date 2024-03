LICOLA/ Strada allagata, auto bloccate e mamme con bambini in braccio a piedi nell’acqua

LICOLA – Auto ferme nell’acqua e mamme costrette a camminare con i propri figli in braccio per sfuggire all’allagamento della strada. Ha dell’inverosimile quanto è accaduto questa mattina in via Madonna del Pantano, strada che collega Licola Borgo con Varcaturo. Sotto le pesanti piogge la strada è stata sommersa dall’acqua, complice anche l’allagamento della vicina Piana di Licola. Numerosi automobilisti sono stati costretti a fermare le proprie vetture, impossibilitati a proseguire sia verso Licola che verso Varcaturo. Altri addirittura sono rimasti intrappolati nell’acqua alta, costretti in questo caso ad abbandonare le proprie auto per evitare conseguenze maggiori.