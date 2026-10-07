Il Canoa Club Napoli alle finali nazionali del Trofeo Coni a Bari

BACOLI – Il Canoa Club Napoli che svolge le proprie attività a Miseno, vince ancora una volta la classifica regionale a punti e conquista l’onore di rappresentare la Campania alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2026 a Bari con Giuseppe Bentivoglio, Lorenzo Conte, Diana Preti e Francesca De Cesare.

IL PRESIDENTE – “Dopo mesi intensi di preparazione, pagaiate sotto il sole e sorrisi stanchi ma felici, il campo ha parlato: siamo tra le prime 6 società d’Italia – spiega il presidente Alessandro Carannante -. Un 6° posto che vale tantissimo e racconta il cuore, il sacrificio e la passione di tutto il gruppo. Un’esperienza indimenticabile che ci dà una carica enorme per i prossimi obiettivi. Grazie a tutti i ragazzi, ai tecnici Ivan Esposito e Giusy Ventura e alle famiglie che rendono tutto questo possibile”.