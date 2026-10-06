Il porto di Pozzuoli riapre ai mezzi pesanti

POZZUOLI – Con apposita ordinanza il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha revocato l’ordinanza (del 14 agosto scorso) che vietava il transito dei mezzi pesanti al porto di Pozzuoli. Pertanto, da domani potranno accedere all’area tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di lunghezza superiore a 8,00 metri; autobus, autosnodati, autobus turistici e i veicoli destinati al trasporto collettivo di persone, indipendentemente dalla massa complessiva e dalla lunghezza. La nuova disposizione arriva “sulla scorta delle risultanze di cantiere e delle verifiche condotte”, si legge nell’ordinanza in quanto “il complesso edilizio sito in Via Roma nn. 24-26-28-28A / Via Serapide n. 3 risulta interamente stabilizzato e presidiato nei suoi elementi portanti primari, in perfetta conformità alle previsioni progettuali” e che inoltre “con riferimento alla nuova configurazione viaria si conferma il pieno rispetto dei requisiti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, garantendo le condizioni di sicurezza per la fruizione della sede stradale rispetto al fabbricato adiacente interessato dai lavori”. Resta attualmente in vigore solo il limite massimo di velocità di 10 km/h nei tratti di Via Nicola Fasano e di Via Roma interessati da restringimenti della carreggiata.