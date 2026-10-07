CALCIO/ Quarto 2012 parla il tecnico D’Inverno: «Bisogna migliorare l’approccio delle gare»

QUARTO – Il successo per 3-0 sul Casoria ha portato serenità e rilanciato il Quarto 2012 in classifica nel girone A di Eccellenza. “Mi è piaciuta di più la gara che abbiamo giocato con il Punto di Svolta – afferma il trainer rossoblù Pasquale D’Inverno -. Sabato siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo costruito e gli episodi. Queste gare fanno parte del nostro percorso. Non sempre si può essere belli, alle volte bisogna essere concreti. Quello che ci era mancato nelle prime giornate di campionato siamo stati bravi sabato a capitalizzare le occasioni. Soddisfatto anche dell’atteggiamento che ha avuto la squadra. Prima della gara negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che siamo una formazione forte, però dobbiamo essere bravi a portare gli episodi a nostro favore. Io alla squadra ho detto che dobbiamo approcciare le gare in un certo modo avendo una mentalità vincente”.

DI GIROLAMO – “Domenica scorsa lasciammo due punti per strada e il successo sul Casoria ha un valore forte – dice il roccioso difensore Rosario Di Girolamo -. Per il morale della squadra, per il nostro gruppo, per la società che continua a fare sacrifici senza farci mancare nulla. Dobbiamo dare continuità nel gioco come stiamo facendo, nei risultati. Perché per fare un campionato importante dobbiamo inanellare una serie di risultati utili consecutivi, altrimenti non riusciamo ad agganciare le squadre che ci precedono in classifica. E’ l’ambiente Quarto che può fare la differenza”.