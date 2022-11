I LETTORI SEGNALANO/ «Scempio in via De Curtis, ma il comune di Pozzuoli non fa niente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ecco lo scempio di via Antonio de Curtis per intervenire si aspetta la tragedia. Già ci sono andate a finire un paio di auto riportando danni, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Stamattina una macchina è andata a finire dentro e dei ragazzi hanno messo del nastro per far capire il pericolo speriamo non succede di nuovo. Avvisati i vigili, il comune ma nulla. Per far sì che una cosa venga fatta bisogna rivolgersi a cronaca flegrea ed è per questo che vi dico grazie.» (Peppe D.R.)