Terremoto politico a Quarto: 5 consiglieri abbandonano il sindaco Sabino (che non ha più una maggioranza)

QUARTO – Dopo l’azzeramento della Giunta comunale da parte del sindaco Antonio Sabino, questo pomeriggio 5 consiglieri hanno lasciato la maggioranza. Fanno tutti parte del Movimento Flegreo, forza politica che fa capo all’ex vice sindaco Peppe Martusciello. L’uscita dei cinque ha assottigliato la maggioranza che da 16 consiglieri(più il sindaco) è passata a 11, contro i 13 dell’attuale opposizione. Numeri che al momento porterebbero a una situazione di ingovernabilità da parte di Sabino che non ha più una maggioranza.

ORE FRENETICHE – Motivo per cui in queste ore sono in corso incontri con le altre forze di opposizione con l’obiettivo di stringere nuove alleanze. In particolare con Davide Secone, che quattro anni fa contese la poltrona di sindaco (fino al ballottaggio) proprio a Sabino. Secone, che conta in totale 4 consiglieri, potrebbe dare i numeri per una nuova maggioranza di governo fino alle prossime elezioni in programma per la prossima primavera. Restano all’opposizione Capuozzo, Di Criscio e Santoro che conta due consiglieri.

L’USCITA DEI CONSIGLIERI – «Il gruppo Consiliare Movimento Flegreo, a seguito della conferenza stampa tenuta dall’ex Vice Sindaco Dott. Giuseppe Martusciello, che ha evidenziato le “scellerate” decisioni del primo cittadino, che generando confusione ed ambiguità, hanno paralizzato l’attività amministrativa -fa sapere il movimento politico- Ritiene opportuno uscire dalla maggioranza continuando il proprio percorso politico amministrativo in totale autonomia e libertà sempre al servizio del territorio. Contestualmente diamo il benvenuto alla Consigliera Arch. Angela Sannino che rientra tra le fila del Movimento Flegreo.»