Spaventoso incidente a Pozzuoli: dieci giovani feriti all’uscita da una discoteca – LE FOTO

POZZUOLI – Spaventoso incidente nella notte in via Campana, all’uscita della discoteca “Prime”. Pesante il bilancio, che conta ben dieci giovani feriti e tre auto distrutte (una Fiat Panda, una Smart e una Lancia Y). I dieci feriti, tra cui alcuni minorenni, sono stati condotti in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Dopo le cure del caso, sono stati dimessi nella notte e durante la giornata di oggi con prognosi che vanno da dieci a venti giorni. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli diretti dal comandante Silvia Mignone. Nello stesso tratto di strada 24 ore prima in uno scontro tra due auto era rimasto ferito un uomo, finito anch’egli in ospedale con una frattura.