I LETTORI SEGNALANO/ «Parcheggi aperti a Pozzuoli e treni fermi: il controsenso di Capodanno»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Come cittadino di Pozzuoli nonché come utente e dipendente di una azienda di trasporto pubblico vi chiedo se non vi sembra superfluo se non addirittura iniquo l’apertura dei parcheggi quando poi la cumana rimane chiusa, precludendo agli utenti sia di raggiungere Napoli che di venire a festeggiare nella nostra cittadina il nuovo anno in piena sicurezza. Una mancanza questa da parte di EAV che stride ancor di più se raffrontata all’impegno assunto da altre aziende del territorio» (Sergio C.)