Capodanno in sicurezza a Pozzuoli e nell’area flegrea: Pirotecnica Puteoli offre fuochi per tutte le età – LE FOTO

POZZUOLI – Festeggia il Capodanno in sicurezza: con Pirotecnica Puteoli fuochi per tutte le età. Unica sede in via Virgilio numero 16 ad Arco Felice. Pirotecnica Puteoli vende fuochi d’artificio per ogni età, dai bambini fino agli adulti. Si tratta di petardi, botti, batterie di fuochi a partire da cento colpi, fontane per bambini, bengala, stelline, pistole, bottiglie con coriandoli e tanti altri articoli da scoprire in sede. Sono tutti prodotti omologati con marchio CE. Per festeggiare il Capodanno Pirotecnica Puteoli adotterà prezzi commerciali senza alcun rincaro, con prodotti che partono da pochi euro. L’azienda porta avanti la tradizione di famiglia con la vendita di fuochi di artificio e oggi continua la sua ascesa distinguendosi per fantasia, professionalità e l’utilizzo di nuove tecnologie, ponendo al centro la soddisfazione dei suo clienti esaudendo le loro esigenze garantendo un servizio di qualità ed allo stesso tempo nel pieno rispetto delle normi vigenti riguardo la sicurezza di persone e cose. A tal proposito prima di ogni spettacolo, Pirotecnica Puteoli esegue un accurato sopralluogo per verificare che il sito concordato sia idoneo alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico in termini di sicurezza. Grazie all’esperienza maturata in decenni di attività il personale curerà con attenzione ogni spettacolo, utilizzando tecnologie all’avanguardia e materiali certificati.

FUOCHI PIROMUSICALI – Pirotecnica Puteoli organizza eventi di tutti i tipi: spettacoli aerei con meravigliosi effetti cromatici, come i cerchi a farfalla, incroci a serpentelli, cerchi con croce, cerchi incrociati, aperture a forma di palma e salici piangenti. Inoltre è specializzata nella creazione di fuochi piromusicali dove la meraviglia visiva dei fuochi d’artificio si unisce all’armonia della musica. Un incessante connubio di ritmo e melodie, una danza sulle note della musica più nota al pubblico per offrirvi un capolavoro di suoni e di immagini.

SPETTACOLI PIROTECNICI ACQUATICI – L’azienda si occupa anche di spettacoli pirotecnici acquatici, spettacoli scenografici, spettacoli silenziosi, spettacoli tradizionali, volo di palloncini con led, cannone spara coriandoli, Balloon Art, scritte luminose, cuori luminosi, vendita di articoli per feste, vendita di fuochi d’artificio e molto altro ancora. “Per noi la pirotecnica non è un mestiere ma un’arte che emoziona sempre, fondendo volumi, colori e suoni, sia in una notte d’estate in riva ad un lago, che in uno scenario misterioso di un castello, sia nello sfondo mistico di una basilica, che nei ritmi pagani di una sagra.” Contatti: 3293160297 – Pagina Facebook e Instagram “Pirotecnica Puteoli”. *articolo sponsorizzato

