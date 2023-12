POZZUOLI/ Monito di 5 associazioni dei commercianti all’amministrazione-Manzoni: «Vanno ripristinate le regole istituzionali»

POZZUOLI – Monito delle associazioni Aicast, Confcommercio, Confesercenti, Compagnia delle Opere e Unimpresa all’amministrazione comunale. Dopo l’ultima riunione avuta con il Sindaco Manzoni, le cinque sigle hanno ribadito «la necessità di un coordinamento tra amministrazione ed associazioni di categoria datoriali» chiedendo anche «il ripristino delle regole istituzionali, dove qualsiasi associazione che non abbia rappresentanza provinciale, non può e non deve sedersi in riunioni istituzionali».

LE REGOLE – «Questa prassi, -si legge in una missiva inviata agli assessori Zazzaro e Monaco e al sindaco Manzoni – oltre ad essere prevista dalla legge è uno strumento fondamentale per coordinarsi e per valorizzare le progettualità dell’ amministrazione nel settore commercio e turismo. Aspettiamo – conclude la nota- anche la fine degli eventi natalizi, ricordando che il tavolo resta “aperto”, per fare il punto con Voi, sugli eventi natalizi, e per far si che dalla prossima iniziativa, si possa dare un mark-up contributivo che possa dare ancora di più uno slancio ulteriore al commercio tutto».