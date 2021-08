AREA FLEGREA – Se si viaggia in scooter in Tangenziale è facile evitare di pagare il pedaggio: basta accodarsi ad un altro scooterista, uno paga, l’altro no, ed il gioco è fatto. È l’ennesimo episodio che denuncia del fenomeno dei furbetti del casello che è stato segnalato da un automobilista al Consigliere Regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli: “Cinque agosto, Tangenziale di Napoli. Al casello che porta verso Cuma-Monterusciello ecc… 4 individui in sella su due motocicli, uno paga e l’altro no‍. Tutto questo per risparmiare un euro. Non ho parole.”

LA DENUNCIA – “Continuano ad inviarci segnalazioni sui furbetti del pedaggio della tangenziale. Abbiamo inviato il filmato alla Polizia Stradale e alla società Autostrade affinché si verifichi quanto è stato segnalato. Soprattutto chiediamo che si escogiti un sistema che metta fine al fenomeno soprattutto quando va a danneggiare quegli automobilisti che pur pagando il pedaggio vengono sanzionati quando a loro, al casello, si accodano furbetti che non vogliono pagare. Da anni noi ci battiamo contro il pedaggio, che riteniamo assolutamente ingiusto, della Tangenziale ma questo non autorizza furbate di alcun genere soprattutto se poi vano a danno degli onesti.” – ha dichiarato il Consigliere Borrelli.