POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha consegnato un riconoscimento al personale in servizio presso l’hub vaccinale di Pozzuoli per l’attività svolta in questi mesi. Medici, infermieri, amministrativi, militari, volontari. Circa settanta persone hanno lavorato in questi mesi all’hub vaccinale di Pozzuoli – Monteruscello – presso il palazzetto dello sport messo a disposizione dal Comune di Pozzuoli. L’amministrazione flegrea ha voluto attribuire un riconoscimento al personale impegnato presso l’hub; il sindaco Vincenzo Figliolia e il Direttore Generale Antonio d’Amore hanno consegnato i riconoscimenti al personale. In poco più di un anno presso l’ASL Napoli 2 Nord sono state effettuate oltre 2 milioni di vaccinazioni, raggiungendo una copertura superiore al 90% dell’intera popolazione residente. L’hub di Pozzuoli Monteruscello, entrato in attività a marzo 2021, ha garantito l’effettuazione circa 200.000 vaccinazioni.