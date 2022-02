POZZUOLI – Agguato nel pomeriggio di oggi a Pozzuoli dove un uomo è stato gambizzato mentre si trovava in strada. Secondo le prime ricostruzioni ad agire sarebbero state due persone in sella a una moto che hanno esploso diversi colpi di pistola. L’agguato è avvenuto verso le 16,30 nel quartiere di Monterusciello. La vittima è un personaggio già noto alle forze dell’ordine vicino a un nuovo gruppo nato nei 600 alloggi. Dopo il ferimento è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.