Gli elicotteri di soccorso potranno atterrare anche di notte all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Sono in corso i lavori di ristrutturazione ed adeguamento per garantire l’atterraggio notturno al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’atterraggio dell’elicottero presso il nosocomio flegreo è previsto attualmente solo nelle ore diurne in quanto il volo in elicottero è un volo di visione, e la fase di atterraggio richiede una adeguata illuminazione della pista in caso quest’ultimo avvenisse prima dell’alba e dopo il tramonto.

IL PROGETTO – Entro novembre 2023 i due elicotteri del servizio di Emergenza 118 della Regione Campania (Pontecagnano e Capodichino) potranno atterrare anche di notte nella struttura sanitaria del comune flegreo. Una chance in più per i pazienti trasferiti d’urgenza dagli ospedali delle isole di Ischia e Procida, un filo diretto fondamentale soprattutto per le patologie tempo dipendenti come ictus e infarti. Il Santa Maria delle Grazie difatti è centro di riferimento per le cura dell’infarto con una efficientissima emodinamica nonché stroke unit per il tempestivo intervento sugli accidenti celebro-vascolari. Fino ad ultimazione dei lavori, gli elicotteri atterreranno provvisoriamente nel campo sportivo della Accademia Aereonautica militare che dista solo 8 chilometri dall’ospedale. Proseguono intanto i lavori per la realizzazione del padiglione DEA.