CAMPI FLEGREI/ Scossa di terremoto nella notte, l’epicentro nei pressi del parco archeologico sommerso di Baia

POZZUOLI – Un’altra notte ‘ballerina’ per i residenti dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato un evento sismico di magnitudo 2.0 alle 02:51 di notte e a una profondità di 2,7 chilometri. L’epicentro è stato localizzato lungo la costa nei pressi del parco archeologico sommerso di Baia. Il livello di allerta resta giallo.

IL BOLLETTINO – Durante il mese di luglio nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 206 terremoti con una Magnitudo massima 1.9. Di questi, 200 eventi (circa il 97.1% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo, 6 eventi (circa il 2.9% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9. In totale sono stati localizzati 102 eventi (circa il 49.5% di quelli registrati), ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Bagnoli, Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 4 km.