Giovanili di Salvamento: il Play Off di Pozzuoli leader tra le squadre campane

POZZUOLI – Dal 27 al 31 gennaio si sono disputati, sotto la copertura pressostatica della piscina esterna dello Stadio del Nuoto di Riccione, i Criteria Giovanili Lifesaving, organizzati dal Settore Agonistico di Salvamento della FIN, che hanno visto la partecipazione di oltre 1500 atleti di 93 società italiane, divisi in 5 fasce d’età, e la registrazione di 20 nuovi primati nazionali. Il Play Off di Lucrino, sotto il coordinamento dei tecnici Dario Furno e Giulia Carannante, si conferma tra le più forti squadre campane, portando a casa ben 10 medaglie, metà delle quali sono gli ori di Sara Lubrano (100 misto lifesaver; 100 trasporto manichino con pinne e torpedo; 200 superlifesaver), Angela Di Guida (100 trasporto manichino con pinne) e Antonio Conte (100 trasporto manichino con pinne e torpedo). Ai primi posti si aggiungono in altre specialità gli argenti della stessa Di Guida, di Lorenzo Maria Conte, di Aldo Nuziale, e infine un bronzo del già citato Antonio Conte. Il CN Posillipo, capitanato da Gianpaolo Longobardo, incassa invece due bronzi grazie all’atleta montese Gaetano Lubrano Lobianco (100 manichino con pinne e 100 torpedo).

LA DEDICA – Tutti i riflettori senza dubbio sono però sull’atleta puteolana Sara Lubrano, classe 2011, che proprio nei 100 percorso misto ha fissato un nuovo record nazionale per la categoria Ragazzi, con il tempo 1.27.33, e ha voluto dedicare questo prestigioso traguardo al nonno venuto a mancare meno di un mese fa: «Ci tengo tantissimo a dedicare questo inaspettato successo a mio nonno: sono convinta che quel che ho fatto è soprattutto merito suo, per tutto ciò che mi ha dato. Resto comunque con i piedi per terra: sicuramente ci sono ancora molte cose da migliorare, il mio percorso è ancora lungo, ma mi impegnerò a dare sempre il massimo. Ringrazio di cuore i tecnici che mi hanno supportata in questa avventura, tutta la squadra e la mia famiglia che è stata sempre al mio fianco».