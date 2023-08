Giovani di Pozzuoli morti in Albania, appello alla premier Meloni «Si attivi subito per chiedere giustizia»

POZZUOLI – «Mi auguro che il premier Giorgia Meloni si attivi tempestivamente per chiedere al governo albanese giustizia per Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano, i due giovani di Monteruscello travolti e uccisi a Saranda in Albania da una Mercedes guidata da un minorenne che non poteva in alcun modo essere al volante, come riscontrato dalla Polizia stessa che indaga. Lo faccia con più incisività e determinazione con la quale è intervenuta a tutela del ristoratore albanese pagando il conto di ottanta euro dei quattro scrocconi italiani che sono scappati dal ristorante senza pagare. Purtroppo, per ora, non una parola è stata spesa per i nostri concittadini che hanno perso la vita nel tragico incidente, né da lei né dal premier albanese Edi Rama. Purtroppo fa più rumore un conto non pagato al ristorante che due italiani vittime di un pirata della strada». Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.