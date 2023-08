POZZUOLI/ Mare nero a Licola: parte esposto alla Procura

POZZUOLI – «Ho depositato insieme al mio gruppo “Civico Flegreo” un esposto alla Procura della Repubblica affinché si possano chiarire le cause di tale fattispecie». E’ quanto fa sapere Antonio Maione, presidente del movimento Civico Flegreo in merito allo sversamento nel litorale di Licola, verificatosi nel giorno 14 agosto. «Negli ultimi anni non -ha aggiunto Maione- è la prima volta che ciò accade, e nonostante gli innumerevoli appelli rivolti alle istituzioni locali e non, nulla è stato fatto per chiarire tali circostanze. Tale menefreghismo istituzionale è assolutamente inconcepibile, poiché si discute di un qualcosa che nuoce gravemente alla salute dei bagnanti nonché alla reputazione del nostro litorale. Tuttavia il seguente esposto è stato inviato per conoscenza a tutti i sindaci flegrei, considerato il loro silenzio non sembra siano a conoscenza di quanto accaduto. Pertanto non vi è altra possibilità che chiedere i dovuti accertamenti alla magistratura, affinché si svolgano le dovute indagini. La cittadinanza locale nonché tutti coloro che quotidianamente si recano a licola per la balneazione meritano risposte concrete ad una problematica cronica»