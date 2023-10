Giornate d’autunno annullate per bradisismo, il vicesindaco di Pozzuoli contro il FAI «Condanniamo la loro decisione»

POZZUOLI – Non è andata giù la decisione del FAI di annullare le “giornate d’autunno” a Pozzuoli a causa delle scosse che nelle ultime settimane stanno colpendo la città e tutta l’area flegrea. Decisione che è stata stigmatizzata da più parti e che ha scatenato anche la reazione del vicesindaco di Pozzuoli, con delega al Turismo, Filippo Monaco che da domani sarà a Rimini per promuovere le bellezze puteolane alla TTG, ovvero la Fiera del Turismo.«Sarò io a rappresentare la città. E mi onorerò di presentare le meraviglie dei luoghi di Virgilio.- ha fatto sapere Monaco – Non comprendiamo e condanniamo la decisione del FAI che ha annullato le Giornate d’Autunno. Il bradisismo c’è, c’è sempre stato, l’Anfiteatro (solo per fare un esempio) è lì in piedi da migliaia di anni. Ed anche per questo i nostri luoghi sono unici al mondo.»