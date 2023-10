POZZUOLI/ Istituto Pitagora, la denuncia «Chi controlla il controllore?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, vi invio queste foto scattate oggi in data 10 ottobre 2023 all’istituto Pitagora di Pozzuoli e che gireremo anche al sindaco Manzoni. Si vede questo divieto che, a causa del bradisismo, vale per tutta la forza lavoro, i dipendenti della scuola e per gli alunni tranne per il preside e il direttore che continuano a parcheggiare all’interno della scuola per lo più davanti a porte di fuga. Vi sembra normale una cosa del genere alla luce di quanto sta accadendo? Chi controlla il controllore?»