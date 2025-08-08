Giallo in Sardegna, ecco chi è il giovane di Bacoli trovato morto in barca

BACOLI – Si chiamava Giovanni Marchionni il giovane bacolese trovato morto, nella mattinata di oggi, in un motoscafo ormeggiato alla Marina di Portisco. Le cause della morte del 21 enne, residente a via Bellavista, sono ancora da accertare, ma gli inquirenti provano a chiudere il cerchio delle indagini sulla possibile intossicazione. Sul suo corpo, infatti. non sono stati trovati segni di violenza. Quindi si fa avanti l’ipotesi delle esalazioni sprigionate dalle batterie in carica che non si sarebbero spente, una volta raggiunta la carica massima. E’ probabile che Giovanni non se ne sia accorto del malfunzionamento delle batterie perchè dormiva. Sarà dunque l’autopsia a fare piena luce su ciò che è accaduto oggi alla Marina di Portisco. La Procura di Tempio ha disposto il sequestro dell’imbarcazione e ha aperto una inchiesta.

L’INCHIESTA – A Portisco sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Olbia – compresa la scientifica –, i vigili del fuoco, il 118 e la Capitaneria di porto. Gli inquirenti hanno subito parlato con la proprietaria del motoscafo di 17 metri, una nota imprenditrice nautica di Baia. La donna avrebbe riferito agli inquirenti, secondo fonti giornalistiche locali, che il 21enne si trovasse in vacanza con loro in Sardegna e che non fosse lì per lavoro. Da chiarire, però, due aspetti: il primo è la posizione di una ragazza che la sera prima era in compagnia di Giovanni e che avrebbe abbandonato la barca perchè insospettita da un cattivo odore che sopraggiungeva dal motore. Il secondo aspetto, a cui probabilmente solo la famiglia potrà chiarire, è la possibilità che il giovane bacolese si trovasse lì per lavoro e che avesse fatto la traversata del Tirreno col motoscafo, partendo proprio da Baia. Sembrerebbe, infatti, che Giovanni avesse acquisito da poco tempo le patenti necessarie per guidare il grosso scafo.