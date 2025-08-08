Campi estivi a Pozzuoli, affidamento diretto (senza bando) a una cooperativa di Ercolano

POZZUOLI – Nessuna manifestazione di interesse, bensì un affidamento diretto per assegnare la gestione dei campi estivi a Pozzuoli. Nella giornata di oggi il comune ha approvato la trattativa diretta in favore della “Società Cooperativa Sociale Scacco Matto” con sede legale in Ercolano a cui andranno 85mila euro. Del servizio beneficeranno, in totale, 70 minori. I campi estivi dovrebbero partire lunedì 11 agosto ma, al momento, non si conosce la sede che ospiterà i centri estivi. Si presume che la “Scacco Matto”, a cui è stato affidato il servizio, abbia una sede sul territorio puteolano o prenda in affitto appositi spazi.

I CAMPI ESTIVI – Il servizio rientra nelle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2025, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e devono essere finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Le risorse assegnate al Comune di Pozzuoli ammontano ad 84.773,29 €, da impiegarsi entro la scadenza del 31/12/2025. in particolare, per l’annualità in corso ed in osservanza delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, saranno realizzate attività sportive, di svago, giochi di gruppo, attività creative/artistiche/sulle emozioni, attività laboratoriali in favore di minori in età compresa tra 6 e 17 anni, da organizzare in gruppi per fasce omogenee (6-13; 14-17) per almeno 2 settimane consecutive nel periodo tra l’11 agosto e il 12 settembre.