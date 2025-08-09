POZZUOLI/ Raid nella notte a Toiano: incendiati uno scooter e tre auto – LE FOTO

POZZUOLI – Paura nella notte al Rione Toiano di Pozzuoli dove un incendio ha distrutto uno scooter e tre auto. I mezzi erano parcheggiati in via Ovidio, davanti ai palazzi cosiddetti “carrarmati rosa”. Secondo quanto ricostruito il rogo sarebbe di natura dolosa e il bersaglio lo scooter di un giovane della zona. Dopo aver cosparso di benzina il mezzo, le fiamme si sono propagate rapidamente alle tre auto parcheggiate nelle vicinanze. Le fiamme e il fumo hanno richiamato i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Non si esclude che il raid possa essere arrivato dopo le recenti dichiarazioni dei pentiti che due giorni fa hanno portato a nove arresti di appartenenti ai clan di Toiano e Monterusciello.