Garage rubava corrente dalla strada: tre persone denunciate

VOMERO – Un garage in Piazza degli Artisti con un allaccio abusivo alla rete elettrica. La scoperta è dei carabinieri della stazione Vomero. Durante un’ispezione nei locali dell’autorimessa, i militari, col supporto della polizia locale, hanno rilevato che l’energia che illuminava il garage era prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza un contatore che rilevasse i consumi. Agganciate abusivamente anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, servizio per il quale i clienti pagavano una quota aggiuntiva. Per i tre titolari (denunciati), non solo corrente gratuita ma anche un guadagno doppiamente illecito. Dal sopralluogo è emerso, inoltre, che tutta la struttura fosse senza scia e non avesse un’insegna autorizzata, un passo carrabile. È di 1770 euro il bilancio delle sanzioni e sospensione dell’attività.