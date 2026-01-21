Sparito da Pozzuoli, Aldo ritrovato dopo poche ore alla stazione di Piazza Garibaldi

POZZUOLI – È durata poche ore la “fuga” di Aldo, il 17enne sparito oggi da Pozzuoli. Il minore è stato ritrovato intorno alle 17:30 in Piazza Garibaldi dal personale del Reparto Prevenzione Crimine insieme ai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli con l’ausilio dei cani molecolari. Aldo si era allontanato dalla sua abitazione di Arco Felice. In poco tempo avrebbe raggiunto la stazione ferroviaria di Pozzuoli riuscendo a raggiungere la stazione di Piazza Garibaldi. Nel frattempo è scattata la denuncia da parte dei genitori del ragazzo che hanno attivato la macchina delle ricerche. Aldo dopo poche ore è stato rintracciato a Napoli dove è stato raggiunto dalla madre negli uffici della Polfer e riportato a casa.