CALCIO/ Prima gioia per Rodriguez, ma Evacuo la cancella nel finale: 1-1 tra Puteolana e Santa Maria La Carità

BACOLI – Eccezionalmente allo stadio “Tony Chiovato” di Bacoli, a causa dell’intervento straordinario sul manto erboso del “Conte”, la Puteolana impatta con beffa sul Santa Maria La Carità, con il pareggio ospite arrivato al 94′. I diavoli passano con Rodriguez nel primo tempo e conducono il match nonostante le tante assenze, ma pagano dazio per non aver chiuso la gara: un’ingenuità su una punizione da 60 metri, porta ad una mischia nella quale Evacuo è il più lesto di tutti. 1-1 il finale.

LA PARTITA – Mister Correale deve rinunciare per i forfait dell’ultim’ora anche a Palladino e Filogamo, oltre al lungodegente Mancini. Con un attacco spuntato, Rodriguez è il terminale offensivo della manovra granata (per l’occasione in maglia bianca). Dopo una punizione di Onda al 18′, sulla quale vola De Gennaro a togliere il pallone dall’incrocio, è proprio Rodriguez a sbloccarla al 38′: Cuomo, perfetto fino a quel momento, sbaglia il retropassaggio per De Gennaro e l’attaccante argentino ne approfitta con un preciso pallonetto. In una prima frazione avara di emozioni, la Puteolana tiene comunque il pallino del gioco e chiude avanti. Pronti, via, e nella ripresa c’è subito la chance per il raddoppio: dopo pochi secondi, Onda trova una traccia per l’inserimento di Capuano in area, che colpisce al volo, sfiorando l’incrocio dei pali. Poco più tardi, Rodriguez ha un’altra chance, raccogliendo un pallone in area di rigore dal contrasto tra Mirante e De Angelis, e scagliandolo di sinistro verso l’angolino, ma De Gennaro è ancora attento. Diminuiscono le energie per i padroni di casa e sale la spinta degli ospiti, rinvigoriti anche dai cambi. Al 66′ Chietti crossa da destra per la testa di Evacuo, che gira verso il secondo palo, non trovando l’angolo. Stesso copione all’81’, ma cambia la fascia: Carnicelli crossa da sinistra e ancora Evacuo manca di poco l’appuntamento col gol. Sembra essere l’ultimo pericolo del match, dato che l’ultimo pallone è affidato a Cuomo per una punizione dalla propria metà campo, ma la lettura errata della difesa puteolana fa carambolare la sfera in area, dove c’è Evacuo che la gira in rete al 94′, facendo terminare sull’1-1 la gara.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis (67′ Battaglia), Riccio, Gargiulo, De Rosa, Grieco (92′ Illiano), Mirante (81′ Acampora), Capuano A., Avolio, Onda (69′ Auriemma), Rodriguez. A disposizione: Orefice, Trotta, Giuliani, Capuano C., Ferrara. All. Correale.

SANTA MARIA LA CARITÀ: De Gennaro, Catalano, Cuomo, Sepe (64′ Carnicelli), Verdezza (56′ Battilo), Caliendo, Esposito (77′ Grieco), Chietti, De Angelis, Evacuo, Mosca (75′ Lombardo). A disposizione: Pellegrino, Maresca, Catapano, Cordato, Cimmino. All. Fiume.

MARCATORI: 38′ Rodriguez (P), 94′ Evacuo (S).

ARBITRO: Ruben Aurilia di Torre del Greco. Assistenti: Pasquale Cifariello (Ercolano) e Michele Cozzolino (Torre del Greco).

NOTE: Ammoniti Pissinis, Grieco, Onda, Avolio, Acampora (P); Catalano, Evacuo, Cuomo, Faggiano (all. in 2^) (S). Corner: 4-3. Recupero: 1′ 1°T, 4′ 2°T