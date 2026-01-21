Eccellenze sanitarie, premiato ginecologo di Pozzuoli

POZZUOLI – Un medico di Pozzuoli, Giuseppe Cerrota, è stato premiato come eccellenza sanitaria. Specializzato in ginecologia, Cerrota diversi anni fece nascere un bambino all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie: in quell’occasione non c’era più tempo ed il nascituro arrivò già con la testa parzialmente fuori dal grembo materno. “Tale premiazione per me rappresenta e rappresenterà sempre uno sprono a svolgere la mia opera di Medico – ha dichiarato Cerrota – secondo la virtù della caritas e in piena scienza e coscienza, affinché i pazienti non vengano riconosciuti solo come utenti, ma vengano considerati in qualità di persone, che hanno bisogno di cure e di essere curati nella maniera più giusta ed appropriata”.