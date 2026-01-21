Torna a Quarto la celebrazione in onore del santo patrono della Polizia Municipale

QUARTO – Ieri a Quarto, dopo diversi anni, è tornata la celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. La funzione religiosa si è svolta nella chiesa di Santa Maria ed è stata celebrata da Padre Antonio, alla presenza dei corpi di Polizia Municipale di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Giugliano, oltre ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. “Un momento importante per ricordare il valore del Corpo della Polizia Municipale e lo straordinario lavoro che sta svolgendo a Quarto sotto la guida del Comandante Ludovico Di Maio.” ha commentato il sindaco Antonio Sabino.