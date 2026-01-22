Pozzuoli è casa Napoli: cena al White Chill Out con Hojlund, McTominay, Buongiorno e Beukema – LE FOTO

POZZUOLI – Non c’è solo Pozzuoli nel cuore degli azzurri. C’è anche un ristorante, ormai diventato una seconda casa. È il White Chill Out Lungomare, dove i calciatori del Napoli si rifugiano per gustare la speciale cucina di mare e per momenti di assoluto relax. Così ieri sera Scott McTominay, Rasmus Hojlund e Sam Beukema con le rispettive compagne si sono dati appuntamento da Nicola Scamardella per festeggiare il compleanno di una delle donne sedute al loro tavolo. Nella sala privè insieme a loro c’era anche il Alessandro Buongiorno che ha cenato in compagnia di Elvis Abbruscato, membro dello staff tecnico di Conte.

PORTA FORTUNA – C’è un curioso particolare che si aggiunge alla serata: Scott McTominay dopo ogni cena o pranzo al White Chill Out è andato in gol. È successo con il Verona, a Milano con l’Inter e l’altro ieri a Copenaghen. Chissà che non sia di buon auspicio anche per la sfida di domenica a Torino contro la Juve.