Pozzuoli, a Palazzo Toledo il libro di Vittorio Del Tufo

POZZUOLI – Nell’ambito della rassegna “Pagine Libere – Un viaggio tra libri e cultura”, si terrà sabato 22 gennaio, alle ore 16,00, presso la Biblioteca Artigliere, nel Polo Culturale di Palazzo Toledo a Pozzuoli, la presentazione del libro del vicedirettore del Mattino, Vittorio Del Tufo, “Il fiume scomparso”. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Luigi Manzoni. Introdurrà l’evento l’architetto Anna Russollillo. Interverranno, tra gli altri, Gianni Ambrosino, direttore del V21, Federica Russolillo, presidente di Lunaria A2 e l’assessore alla cultura Mariasole La Rana. Nel corso della presentazione, prevista la lettura di alcuni brani del libro, a cura di Lectices e Lectores dell’Accademia dei Campi Flegrei e del Gruppo Archeologico Kyme, con interprete LIS Linda Guatafrierro. Le letture, coordinate da Gea Palumbo, saranno affidate a Chiara Garofalo, Giulia Palumbo, Sonia Gervasio e Anna Abbate.