Dalla piscina al Quirinale: la campionessa Viola Scotto di Carlo davanti al Presidente Mattarella

ROMA – Le sale del Quirinale si sono trasformate ieri in un palcoscenico di inclusione e orgoglio nazionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto una delegazione di atleti paralimpici e dei campioni delle Deaflympics di Tokyo 2025, celebrando i successi straordinari che hanno portato l’Italia sul tetto del mondo. L’incontro del 21 gennaio non è stato solo una cerimonia di protocollo, ma un riconoscimento profondo verso un movimento sportivo che continua a riscrivere i confini della possibilità. Tra i protagonisti della giornata, la nuotatrice Viola Scotto di Carlo, simbolo della Napoli Nuoto e portavoce della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), ha saputo toccare le corde del cuore con un discorso carico di emozione e determinazione. Per Viola, plurimedagliata a Tokyo, l’invito al Colle «non è stato solo un onore personale, ma un momento di profondo riconoscimento per tutto il movimento sportivo dei sordi in Italia». Queste le parole dell’atleta, che ha sottolineato l’importanza di essere lì come voce di un’intera Federazione. L’appello finale, lanciato sui canali social della campionessa, è un invito alla collettività: «Continuiamo a nuotare insieme verso un futuro dove l’inclusione sia la normalità». Ieri, tra le mura del Quirinale, quel futuro è apparso più vicino.