Gaetano Costagliola, un ritorno da campione: trionfa nel Campionato Italiano Endurance F2 2024

BACOLI – Gaetano Costagliola, pilota del team JC Racing, si è laureato Campione Italiano Endurance F2 2024. Un traguardo straordinario che suggella un ritorno alle competizioni ricco di determinazione, dopo il grave infortunio subito nel 2022 che lo aveva costretto a un anno di stop. “Questa vittoria ha un sapore speciale,” dichiara Costagliola emozionato. “Tornare a competere dopo l’incidente è stata una sfida, ma la passione per questo sport e il grande supporto delle persone a me care mi hanno dato la forza di non mollare mai. Dedico questo trionfo a mio papà, che mi sostiene sempre da lassù.”

IL PALMARES – La carriera di Costagliola è costellata di successi. Più volte vice campione italiano (2018, 2019, 2020), ha dimostrato il suo talento anche a livello internazionale, conquistando un terzo posto al mondiale JSBA in Francia nel 2023 (categoria Run GP2) e piazzandosi tra i primi dieci al mondiale Aquabike di Olbia, sempre nel 2023 e nella stessa categoria. “Il 2022 è stato un anno difficile,” ricorda il pilota. “L’incidente mi ha messo a dura prova, ma mi ha anche insegnato ad apprezzare ancora di più ogni momento in gara. Sono tornato più forte di prima, con la voglia di raggiungere nuovi traguardi.” E i risultati non si sono fatti attendere. Dopo aver conquistato il titolo di Campione Italiano Runabout F2 nel 2023, Costagliola ha centrato l’obiettivo più ambito, il titolo italiano Endurance F2 2024. “Un ringraziamento speciale va al mio amico Emilio, proprietario della concessionaria Seadoo, per il suo prezioso supporto, e a tutto il team JC Racing. E ovviamente, un grazie di cuore alle mie figlie, Jamila e Cataleya, la mia forza. La loro presenza costante è fondamentale per me.” Ora, lo sguardo di Costagliola è rivolto al futuro: “Il prossimo obiettivo? Vincere un mondiale! Affronterò questa nuova sfida con il sorriso e la determinazione di sempre.”