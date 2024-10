BACOLI/ Pali telefonici abbattuti dal vento, via Tabbaia da due settimane senza linea

BACOLI – Con il temporale e il forte vento, che si sono registrati in area flegrea nella notte tra il 17 e il 18 settembre scorso, a via Tabbaia, una strada al confine tra le frazioni di Bacoli e Cappella, sono caduti a terra i pali e l’intera linea telefonica dei cavi Telecom. Sono passate due settimane e la situazione è ancora in alto mare. Le tante famiglie che risiedono nell’area, nelle quali ci sono anche persone che lavorano in smart working, protestano per il mancato intervento della Tim, ma anche del Comune di Bacoli che non si fa portavoce del disagio dei cittadini.

IL DANNO CAUSATO – Il problema dei vecchi pali di legno era già stato segnalato mesi fa alla Telecom dai residenti della zona. Durante la notte, a seguito dell’avviso di alcuni cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso i pali pericolanti tranciando i fili della rete telefonica. «L’irruenza del vento di quella notte ha abbattuto numerosi pali della linea telefonica Telecom/Tim, danneggiandone altrettanti. – affermano alcuni residenti – È necessario che la società competente intervenga in quanto ci sono strutture pericolanti in evidente stato di ammaloramento».

LA RICHIESTA DI RIPRISTINO – Alcuni cittadini hanno ricontattato la società e inviato una richiesta tramite Pec a Telecom/Tim, nella quale si chiede di «eseguire con urgenza tutti gli interventi di messa in sicurezza e/o sostituzione dei pali degradati e ammalorati, necessari per non mettere a rischio la pubblica incolumità di automobilisti, ciclisti e pedoni, oltre che la funzionalità della linea che è ormai disattivata da tre giorni». Ma dalla Tim non ci sono notizie a riguardo.