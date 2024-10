I LETTORI SEGNALANO/ «Lavori in corso da un anno al Lago d’Averno e molti disagi»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, sono un vostro lettore e volevo segnalare un disagio ed uno scempio. Dietro al Lago d’Averno i lavori fermi quasi da 1 anno, come si nota anche nelle foto. Queste sono le condizioni, non si vede un operaio e tutto ciò sta causando disagi anche al transito delle macchine ed eventuali via di fughe essendo un percorso movimentato di persone e locali. I vigili li vedete solo la domenica mattina a multare le macchine senza vedere i disagi della città. Cordiali saluti spero che con la vostra segnalazione si risolva qualcosa».

LE FOTO