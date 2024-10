A Pozzuoli chiusa la tre giorni del congresso elettivo dell’Associazione Nazionale Commercialisti

POZZUOLI – Si è svolto all’Hotel “Gli dei” la tre giorni congressuale dell’Associazione Nazionale Commercialisti. Durante l’evento, che ha visto la partecipazione di oltre cento delegati delle associazioni locali, liberi professionisti, rappresentanti del mondo politico, giornalisti e istituzioni locali, si sono elette le nuove cariche dell’Associazione. ANC è il principale sindacato di rappresentanza della categoria, attivo dal 1950 si caratterizza per l’impegno incessante e l’azione politica profonda e influente. Gli obiettivi sono da sempre il raggiungimento di un maggior equilibrio nel rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente, la semplificazione di un fisco ancora oggi troppo caotico e caratterizzato da incertezza normativa, la tutela dei 122mila commercialisti italiani, una vera e propria forza sociale.

IL RIFERIMENTO – Il neo-eletto Presidente dell’Associazione è Marco Cuchel, al quarto mandato consecutivo, ormai vero punto di riferimento per tutta la categoria. Il proprietario dell’ Hotel “Gli Dei” Gennaro Martusciello si è detto molto soddisfatto della riuscita dell’evento: “E’ stato un piacere immenso essere riuscito ad ospitare un evento nazionale così importante dopo oltre 30 anni. Soddisfazione ancora più grande perché la scelta napoletana è ricaduta sulla città di Pozzuoli ed in particolare sull’Hotel Gli Dei. Un vanto per tutta la nostra meravigliosa città”.