Furto in trasferta: sorpreso sulla Tangenziale con monili rubati, oggetti da scasso e grimaldelli

POZZUOLI – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto con scasso un 60enne napoletano che è stato, altresì, denunciato per porto ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante i servizi di controllo del territorio sulla Tangenziale di Napoli hanno proceduto al controllo di un veicolo il cui conducente è stato trovato in possesso di due trolley, numerosi monili in oro, arnesi atti allo scasso e grimaldelli. Gli operatori hanno accertato che, il soggetto, circa due ore prima, aveva perpetrato un furto all’interno di un appartamento in provincia di Potenza.