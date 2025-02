Scossa di magnitudo 2.3 dopo la fine dello sciame sismico

POZZUOLI – Un nuovo evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0.3 è stato localizzato nei pressi di via Antiniana, a Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 08:53 ora locale (UTC 07:53) di oggi, venerdì 21 febbraio, alla profondità di 1.7 km, qualche ora dopo la fine dello sciame sismico iniziato nella notte di ieri. Quest’ultimo è stato meno intenso e forte del precedente ed è stato costituito in via preliminare da 31 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (31 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3. Tra questi, dieci sono stati di magnitudo superiore a 1.0 e uno superiore a 2.0.