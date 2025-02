Bradisismo, la segnalazione in una scuola: lesioni nelle pareti

FUORIGROTTA – La successione di sciami sismici, seppure nelle ultime ore ha rallentato, continua a tenere sul chi va là la popolazione dei Campi Flegrei e delle zone limitrofe. L’ansia, la paura e il senso di smarrimento, soprattutto dopo le parole del capo della Protezione Civile Fabio Cicilano pronunciate durante l’incontro a Pozzuoli con i cittadini, sono i sentimenti più gettonati in questi giorni ritmati dalle scosse. La preoccupazione è soprattutto per gli eventuali danni alle strutture e agli edifici. Sono in allarme i genitori degli alunni dell’istituto scolastico superiore Vittorio Emanuele II di Fuorigrotta per diverse ed evidenti lesioni alle pareti di diversi locali dell’edificio.

LA DENUNCIA – “Parlo a nome di mamme dei nostri ragazzi che frequentano la scuola Vittorio Emanuele II in via Corrado pappagallo 32 a Fuorigrotta” – scrive una delle madri rivoltesi al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli– “Non siamo serene per la situazione e crediamo che i nostri figli possano non essere al sicuro. La preside ci ha riferito che sono stati effettuati dei controlli da cui è risultato che la scuola è in ottime condizioni. Ha i pilastri di acciaio ed è antisismica ma purtroppo le pareti non appaiono così.” “Abbiamo chiesto di fare ulteriori verifiche e di spiegare meglio la natura di queste crepe”- dichiara Borrelli con il consigliere municipale Salvatore Orga– Bisogna essere molto scrupolosi in casi come questi. Non dare per scontato nulla ed evitare che si scateni il panico o la sfiducia verso le istituzioni.”