A Pozzuoli si inaugura la Mostra giubilare

POZZUOLI – Sabato 22 febbraio, alle ore 11, nel duomo San Procolo martire al Rione Terra di Pozzuoli, inaugurazione della Mostra “Da Pozzuoli a Roma sulla via degli apostoli pellegrini di speranza. I Giubilei nei Campi Flegrei”. Dopo una breve introduzione seguirà visita all’esposizione allestita nel Museo diocesano.

LA MEMORIA – La mostra intende recuperare la memoria storica del collegamento tra Pozzuoli e Roma, legata alle figure degli Apostoli Pietro e Paolo. Secondo gli Atti degli Apostoli, san Paolo giunse al porto di Puteoli nella primavera del 61 d.C., per poi dirigersi a Roma. Per un’antica tradizione si ricorda anche il passaggio di Pietro che, attraversando la Campania per andare a Roma, consacrò il primo vescovo di Pozzuoli, san Celso. La storia dei legami ininterrotti nel tempo tra Pozzuoli e Roma offre la possibilità di descrivere questo itinerario come una via di grazia e di speranza percorribile ancora oggi.

LA MOSTRA – L’esposizione è stata realizzata nel Museo diocesano, attiguo alla Cattedrale San Procolo in collaborazione con la Biblioteca Diocesana, l’Archivio Storico diocesano e il Progetto Puteoli Sacra. Sono esposti documenti d’archivio che descrivono gli eventi avvenuti nella diocesi di Pozzuoli in occasione dei giubilei dal 1600 al 2000; libri e stampe sui giubilei; delle tele che descrivono iconicamente le radici apostoliche della diocesi. Il percorso è stato pensato per spiegare l’evento del giubileo dal punto di vista biblico e storico. Rilievo è dato al primo giubileo così come ai giubilei straordinari avvenuti nei Campi Flegrei. La mostra vuole inoltre essere un’occasione di approfondimento per i pellegrini, i gruppi parrocchiali, gli oratori che vorranno vivere l’indulgenza giubilare all’interno della Cattedrale di Pozzuoli.