POZZUOLI/ Operazione “Iron Men”, dopo 9 anni torna in libertà Franco Cavaliere

POZZUOLI – Ha lasciato definitivamente il carcere dopo 9 anni e 2 mesi di detenzione Franco Cavaliere, 43 anni, detto “Checco”, finito in manette nel 2016 durante l’operazione anti camorra “Iron Men”. A suo carico al momento non è stata disposta alcuna misura. Cavaliere ha fatto parte prima del clan Beneduce e poi del gruppo di Napoleone del Sole per i quali era addetto alla gestione delle estorsioni settimanali al

mercatino rionale del Toiano. Estorsione che veniva camuffata mediante la vendita dei sacchetti per la spesa ai mercatali, stessa tecnica utilizzata dai “malacarne” a Monterusciello. In particolare – secondo quanto ricostruito attraverso le indagini – Franco Cavaliere lavorava per conto dei fratelli Marco e Massimiliano Beneduce, figli del boss Gaetano.

GLI SCARCERATI – Con Franco Cavaliere si allunga degli affiliati scarcerati per fine pena in seguito alle condanne arrivate durante i processi Iron Men e Penelope. Tra questi ci sono: Biagio Gargiulo “o falegname”, Gennaro Carnevale “tubetiello”, Massimiliano Beneduce e Vincenzo Carnevale detto “miez culillo”.