POZZUOLI/ «Lascio i Verdi e vado nel Partito Democratico» Andreozzi va allo strappo

POZZUOLI – Tutti vogliono il Pd. La fila di candidati, davanti alla porta del segretario Franco Fumo, è lunga. Ci sono Manuela D’Amico, Sandro Cossiga, Arcangelo Pisano e adesso anche Gennaro Andreozzi. Proprio quest’ultimo stamattina avrebbe dato vita a un profondo strappo con il partito di appartenenza «Lascio i Verdi e vado nel Partito Democratico». Politico di esperienza, Andreozzi insieme a Pafundi e Tozzi rappresenta Europa Verde in consiglio comunale. Da tempo, però, ha puntato i piedi a terra spingendo per un ingresso in giunta del suo “figlioccio politico”, il co-portavoce del partito ambientalista Vicente Migliucci. Proposta più volte respinta dal sindaco Gigi Manzoni che ha blindato i due consiglieri dimissionari nominati assessori: Zazzaro e Festa.

LO STRAPPO – Allora ecco che Andreozzi punta allo strappo, all’addio per indebolire i Verdi. «Me ne vado nel PD» ha ripetuto questa mattina. Parole risuonate nelle stanze dei gruppi consiliari. Resterà solo una minaccia? sarà il tempo a dirlo, ma c’è chi giura che Andreozzi, visti i suoi trascorsi prima nel Partito Comunista poi centrodestra con l’allora sindaco Giacobbe, è pronto a chiedere la tessera dei Dem.