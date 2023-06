Furto a casa di Zielinski a Varcaturo: ladri portano via diversi oggetti e l’auto che poi viene ritrovata

VARCATURO – Furto nell’abitazione del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Ignoti tra la scorsa notte e questa mattina sono entrati nella villa del calciatore, in via Ripuaria a Varcaturo, da dove hanno portato via diversi oggetti e un’auto, poi ritrovata. Verso le 12.30 sul posto sono giunti i carabinieri che stanno accertando l’entità del furto. Il giocatore non era in casa al momento del fatto e la sua vettura, quando i ladri l’hanno portata via, era parcheggiata davanti all’abitazione.