QUARTO/ Nominati sei nuovi assessori. Sabino: «Giunta di altissimo profilo» – FOTO E NOMI

QUARTO – Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha nominato oggi la giunta comunale assegnando le deleghe a sei assessori. Il vicesindaco sarà Annarita Ottaviano, espressione della lista civica “Insieme” come l’avvocato Gaetano Coccoli, che si occuperà di Lavori pubblici e Pnrr. Il MoVimento 5 Stelle sarà rappresentato dall’ingegnere Antonio Carandente Perreca, che si occuperà di turismo, innovazione e Beni comuni, mentre Filippo Celano della civica “Un’Altra Città-Verdi” avrà le deleghe a Ambiente, Parchi e giardini, Sport e Trasporti.

ALTO PROFILO – Il professore e urbanista di fama internazionale Francesco Domenico Moccia (Pd) si occuperà di Urbanistica, mentre la professoressa Raffaella De Vivo (Pd) si occuperà di Scuola, Beni confiscati, Cultura, Beni archeologici, Politiche sociali. “È una giunta comunale di altissimo profilo, che è la giusta sintesi tra rappresentanza politica e tecnica – dice il Sindaco Antonio Sabino – Mi ha colpito molto il grande entusiasmo di tutti i nuovi assessori e la loro voglia di mettersi subito al lavoro per il bene collettivo e per i cittadini di Quarto, che in modo chiaro hanno votato a maggio scorso per la mia riconferma alla guida della città con oltre il 68 per cento dei consensi. Non ci siamo mai fermati in questi 5 anni e ora, anzi, accelereremo su progetti importanti per l’intera città”.