Furti notturni e minori alla guida: carabinieri arrestano 17enne

GIUGLIANO – Ennesimo inseguimento a Giugliano in Campania ed ennesimo minorenne alla guida. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione un 17enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Manca poco alla mezzanotte e i militari – allertati dal 112 – intervengono a via San Tommaso per la segnalazione di un furto d’auto. La gazzella corre e incrocia due auto tra cui la panda grigia appena rubata. Inizia l’inseguimento dell’utilitaria con alla guida un individuo incappucciato e con mascherina chirurgica; solo dopo si capirà ce si tratta del minorenne. La fuga ad alta velocità, con manovre pericolose e anche tentativi di speronamento della gazzella dura circa 10 chilometri e termina a via Santa Maria a Cubito. Lì, infatti, il ragazzo perde il controllo dell’auto e impatta frontalmente contro un muro. I carabinieri bloccano il ragazzo illeso e lo arrestano. Perquisito, il giovane viene trovato in possesso di una centralina decodificatrice e di una chiave universale. Il minorenne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a disposizione dell’Autorità giudiziaria.