POZZUOLI/ «Manzoni si è dimenticato dei quartieri: erano importanti solo in campagna elettorale?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «”Non chiamiamoli periferie, sono quartieri” diceva in campagna elettorale il nostro sindaco Manzoni. Voglio ricordare queste parole caro direttore perché oggi leggendo il vostro articolo sulle luminarie di Natale ho visto come i quartieri tanto cari a Manzoni non esistono. O meglio esiste solo un albero a Piazza Severini e qualche altra cosa in giro. Il grosso come sempre è concentrato nel centro storico. A noi residenti dei quartieri sempre le briciole. Succedeva prima e succede ancora di più con questo sindaco ormai sempre più assente. Ma vuoi vedere che noi di Monterusciello, Licola e Toiano siamo importanti solo in campagna elettorale?» (Franco C.)