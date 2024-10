BACOLI/ «Ha commesso abusi edilizi»: Josi chiude il Nabilah e lo annuncia su Facebook

BACOLI – Con un post pubblicato su Facebook, il sindaco di Bacoli Josi della Ragione ha annunciato di aver «chiuso un locale per cerimonie su via Spiagge Romane per presunti abusi edilizi». La struttura in questione è il Nabilah e a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale sarebbero state riscontrate alcune opere abusive.

L’ORDINANZA DI CHIUSURA – Tornando alla chiusura, l’ordinanza del dirigente del settore Pianificazione e Gestione del territorio Suap è la numero 1947 dell’11 ottobre 2024. Nell’atto del Comune viene specificato che, oltre alla chiusura, il Comune ha deliberato anche la cessazione dell’attività, nonché «la demolizione immediata delle opere abusive con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi».

GLI ABUSI CONTESTATI – Le irregolarità contestate dalla Polizia Municipale non sarebbero opere ex novo o di ultima realizzazione. Infatti gli abusi contestati riguarderebbero gli anni 2016-2017 per i quali, nel tempo, sarebbero state chieste le autorizzazioni, anche prima dell’introduzione del Suap. E gli abusi riguarderebbero solo il 7% dell’intera struttura. E’ molto probabile che i titolari ricorreranno al Tar. A questo punto, la domanda nasce spontanea: come mai si è atteso tutti questi anni per contestare questi presunti abusi?