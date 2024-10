Luminarie natalizie a Pozzuoli: l’amministrazione Manzoni spenderà 300mila euro

POZZUOLI – Il vice sindaco Filippo Monaco ha presentato una delibera di indirizzo per l’installazione delle luminarie natalizie in città. L’intervento è finanziato con fondi di bilancio comunale. Nello specifico l’Amministrazione Comunale “intende solennizzare le festività natalizie attraverso l’installazione di luminarie, con lo scopo di creare un’atmosfera suggestiva e adeguata al periodo, iniziativa che incontra l’incondizionato e generale favore da parte della cittadinanza tutta”.

I LUOGHI – Saranno diversi i luoghi dove saranno installate le luci, dal centro storico alle periferie: Rione Terra, Piazza della Repubblica, Corso Vittorio Emanuele, Darsena, Largo Santa Maria delle Grazie, Largo San Paolo, Piazza 2 Marzo, Corso Garibaldi, Via Giovanni De Fraia, via Cosenza, Villa Comunale, Porto Largo Cristoforo Colombo, Via Napoli, Piazza del Carmine, Piazza Arco Felice, Piazza Severini a Monterusciello e in altre zone periferiche della città dove sono previsti almeno 8 elementi a tema natalizio (alberi, angeli, pacchi, sfere) di misura di almeno otto metri.

IL BANDO – Approvata la delibera di indirizzo, ora si dovrà mettere a bando la gara per l’assegnazione del servizio che costerà alle casse del comune di Pozzuoli una cifra che si aggira intorno a 300mila euro.