POZZUOLI/ Scempio alla “Casa dell’Acqua” a Monterusciello

POZZUOLI – «Stamane nel riempire l’acqua alla fontana dell’acqua in via Italo Svevo ho notato ciò che le foto dimostrano, quanta inciviltà esiste. E poi parliamo di pulizia e igiene, dato che il tutto è depositato accanto alla Fontanina. Vorrei dire all’autore della bravata che c’è l’oasi poco distante, che ti costava portarla al sito? Il tutto l’ho trasmesso all’assessore all’ambiente, sicuro che farà rimuovere il tutto in breve tempo». E’ quanto ha denunciato Leonardo Rocco, ex consigliere comunale di Pozzuoli.