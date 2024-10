CALCIO/ Puteolana, pari con il Gelbison che muove la classifica

QUARTO – La Puteolana 1902 non va oltre il pareggio contro la Gelbison, risultato finale di 1-1 contro i campani in una gara dove sono avanti sin da subito i Diavoli Rossi. Ci prova dopo soli 3 minuti Diabate, con un tiro che finisce poco alto. Passano dieci giri di lancette e tocca a Mungo sporcare i guantoni del portiere avversario. Sull’azione successiva arriva il vantaggio, calcio d’angolo con Marotta che insacca di testa e porta in avanti i suoi. La sfida si infiamma e Croce, dall’altra parte, lascia partire una conclusione che si spegne a lato. La Puteolana però risponde presente, occasioni per Mungo Marotta e Cangemi, ma nessuna porta al gol del 2-0. Dall’altra parte si fa vedere Olivera per la Gelbison, a tu per tu con Polverino non riesce a trovare il gol. Conclude così il primo tempo. Nella ripresa poco accade con la girandola di cambi che non sortisce gli effetti sperati. Arriva però il gol della Gelbison, all’82’ con Croce che spedisce il pallone alle spalle di Polverino. Una marcatura che chiude anche la gara, un pareggio amaro per la Puteolana che recrimina per le occasioni sprecate nel primo tempo.

PUTEOLANA: Polverino, Astemio, Montuori, Sbuttoni, Cess, Cangemi (70’ Russo), Diabate, Mungo, Balzano, Marotta (70’ Mascari), Coniglio. All.: Marra

GELBISON: Tartaro, Karsenty, Manzo (59′ Bolognese), Gorzelewsky, Oliviera, Kosovan (53′ Golfo), Croce (84′ Aprile), Viscomi, Coscia (46′ Rodrigues), Salzano (75′ Dambros), Setola. All.: Galderisi

Marcatori: 13’ Marotta – 82’ Croce

Ammonizioni: Sbuttoni – Viscomi, Bolognese, Aprile, Karsenty